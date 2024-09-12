Моральный дух бойцов Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область, начал стремительно падать. Об этом в статье для kp.ru рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, те, кто принимал участие в атаке на регион в начале августа, были более подготовленными и мотивированными, чем те, кто пришел в российское приграничье позже.

Коц назвал нынешних солдат ВСУ, ведущих бои в Курской области, «вялым пластилином» из-за их слабой подготовки и неумения вести бой. Он предположил, что многие бойцы оказались схваченными ТЦК на улицах в Виннице или Сумах всего три недели назад.

«Раньше в плен попадали, как правило, после ранения или по факту закончившегося БК. А сегодня им ставят задачи по закреплению. При этом рядом нет людей, которые бы объяснили, что не все, что взрывается рядом, тебя убивает», — отметил военкор.

Он добавил, что неопытным бойцам ВСУ сложно вести бой против морских пехотинцев и десантников ВС России, у которых есть большой опыт.

Ранее 58-летний украинский военнопленный рассказал, что командование бросило его под Сергеевкой. Мужчина сначала прятался, но потом решил сдаться российским военным.