Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности | 360°

Важное 13 мая 2024, 19:23 Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность Pxhere

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На всей территории Белгородской области прозвучала сирена ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей не покидать укрытий.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

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Гладков напомнил жителям, что необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Подойдут коридор, ванная, туалет, кладовая. Тем, кто находится на улице, необходимо спрятаться в укрытии.

В пресс-службе МЧС Белгородской области тоже обратились к населению с просьбой не покидать дома и не подходить к окнам.

Ранее российские военные ликвидировали семь воздушных целей на подлете к Белгороду. Из-за ударов ВСУ пострадали семь человек. Под обстрелы также попали сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Повреждения получили дома и авто.