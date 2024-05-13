Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности | 360°

13 мая 2024, 19:23
Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности
Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области прозвучала сирена ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей не покидать укрытий.
«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.
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Гладков напомнил жителям, что необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Подойдут коридор, ванная, туалет, кладовая. Тем, кто находится на улице, необходимо спрятаться в укрытии.
В пресс-службе МЧС Белгородской области тоже обратились к населению с просьбой не покидать дома и не подходить к окнам.
Ранее российские военные ликвидировали семь воздушных целей на подлете к Белгороду. Из-за ударов ВСУ пострадали семь человек. Под обстрелы также попали сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Повреждения получили дома и авто.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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