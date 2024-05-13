Два дома в селе под Белгородом получили повреждения из-за обстрела ВСУ | 360°

13 мая 2024, 14:15
Два дома в селе под Белгородом получили повреждения из-за обстрела ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая, есть повреждения
Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что повреждения получили два частных дома.
«Есть повреждения в двух частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена хозпостройка и погиб домашний скот», — написал он.
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На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты ведут подворовой обход территорий. Погибших и пострадавших среди жителей нет.
В этот же день ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. В поселке Разумное упали взрывоопасные предметы. Жителей попросили временно уехать из населенного пункта. Самостоятельно эвакуировались уже около 250 человек, в пунктах временного размещения находятся 37 жителей.
ВСУ
Животные
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