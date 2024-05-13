ВСУ повредили домовладение и машины в Белгородской области | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 18:54 ВСУ повредили домовладение и машины в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов под Белгородом РИА «Новости»

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Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Совхозный в результате сброса взрывного устройства с дрона выбило окна, посекло фасад и забор в частном жилом домовладении. Также осколки повредили припаркованный во дворе автомобиль.

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В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе ударил по грузовику. Кабина машины получила повреждения.

«Оперативные службы работают на местах», — написал губернатор.

До этого Гладков сообщил, что семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Двух мужчин доставили с травмами в областную клиническую больницу.