Семь жителей Белгородской области получили ранения из-за атаки ВСУ | 360°

Важное 13 мая 2024, 18:36 Семь жителей Белгородской области получили ранения из-за атаки ВСУ Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели у Белгорода, пострадали семь человек РИА «Новости»

Читать 360 в

Российские военные ликвидировали семь воздушных целей на подлете к Белгороду. Из-за ударов ВСУ пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, двоих мужчин доставили с травмами в областную клиническую больницу. Их состояние врачи оценили как тяжелое. Губернатор добавил, что четыре белгородца получили осколочные ранения. Еще один пострадавший отказался от госпитализации и решил проходить лечение амбулаторно.

Реклама

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены восемь автомобилей», — добавил Гладков.

В результате атаки украинских боевиков в Белгороде также пострадали два многоквартирных дома, коммерческий объект, частное домовладение и две машины.

Ранее в городе объявили ракетную опасность. Глава региона призывал местных жителей укрыться в безопасных местах и не выходить на улицу.