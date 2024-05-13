Семь жителей Белгородской области получили ранения из-за атаки ВСУ | 360°

13 мая 2024, 18:36
Семь жителей Белгородской области получили ранения из-за атаки ВСУ
Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели у Белгорода, пострадали семь человек
Российские военные ликвидировали семь воздушных целей на подлете к Белгороду. Из-за ударов ВСУ пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, двоих мужчин доставили с травмами в областную клиническую больницу. Их состояние врачи оценили как тяжелое. Губернатор добавил, что четыре белгородца получили осколочные ранения. Еще один пострадавший отказался от госпитализации и решил проходить лечение амбулаторно.
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«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены восемь автомобилей», — добавил Гладков.
В результате атаки украинских боевиков в Белгороде также пострадали два многоквартирных дома, коммерческий объект, частное домовладение и две машины.
Ранее в городе объявили ракетную опасность. Глава региона призывал местных жителей укрыться в безопасных местах и не выходить на улицу.
ВСУ
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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