Житель Ялты получил 14 лет за передачу данных СБУ

Шестидесятисемилетнего жителя Ялты приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным спецслужбы, мужчина выступил посредником между сотрудником СБУ и бывшим высокопоставленным военнослужащим из Ялты, обладавшим доступом к секретным данным. Осужденный знал, что украинская спецслужба намерена получить сведения военного характера, которые могут быть использованы против безопасности России.

Через интернет-мессенджеры военному пенсионеру поступали сообщения с конкретными заданиями от СБУ. В случае их выполнения это могло повлечь тяжелые последствия для российских Вооруженных сил, включая потерю личного состава и техники. При этом, утверждают в УФСБ, украинская сторона угрожала мужчине физической расправой, если он откажется сотрудничать.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Верховный суд Республики Крым признал обвиняемого виновным и назначил наказание — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее уроженца Мелитополя приговорили к пожизненному лишению свободы за подготовку теракта против выпускников Армавирского авиационного военного училища.