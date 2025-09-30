Уроженец Мелитополя получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков

Уроженца Мелитополя Егора Семенова приговорили к пожизненному лишению свободы за подготовку теракта против выпускников Армавирского авиационного военного училища. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России .

Изначально Южный окружной военный суд назначил Семенову 27 лет лишения свободы по статьям о госизмене и террористическом акте с применением отравляющих веществ. Однако Апелляционный военный суд по представлению прокуратуры Краснодарского края ужесточил приговор до пожизненного заключения.

Следствие установило, что в феврале 2023 года Семенов связался с представителями украинских спецслужб и получил задание отравить более 70 летчиков во время празднования 20-летия выпуска училища. Он приобрел алкоголь и торт, в которые добавил токсичное вещество.

Продукты доставили в ресторан Армавира в октябре 2023 года, однако организаторы передали их правоохранительным органам. Экспертиза подтвердила наличие яда. Семенову обещали 400 тысяч рублей, однако вознаграждение он не получил.

Ранее в Мордовии поймали российского айтишника, передававшего украинским разведчикам информацию об объектах критически важной инфраструктуры в регионе.