Житель Феодосии получил 15 лет за госизмену

Суд приговорил жителя Феодосии к 15 годам строгого режима за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В приговоре указали, что 30-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о военных кораблях в акватории Феодосийского залива и о воинской части, расположенной в городе. Эти сведения ВСУ использовали, чтобы наносить удары по полуострову. Кроме того, подсудимый переводил деньги в поддержку ВСУ на покупку дронов.

На допросе мужчина рассказал, что после начала СВО получил сообщение от друга детства, живущего в Харьковской области, с просьбой о помощи, и согласился ему помогать.

В ноябре Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам за госизмену. Мужчина передал украинским спецслужбам информацию о местах расположения военных и бойцов Росгвардии в Краснодарском крае и Крыму.