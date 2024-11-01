Жителя Керчи осудили на 16 лет за госизмену, он сотрудничал с СБУ

Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи Тараса Ковирниченко к 16 годам лишения свободы за государственную измену. Пресс-служба ФСБ показала видео с признанием преступника.

В 2023 году мужчина передал сотруднику главного разведывательного управления министерства обороны Украины информацию о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России и Росгвардии на территории Краснодарского края и Крыма.

«Увидел ссылки на чат-боты. Где-то были, как в новостных каналах, сообщения: „Просим присылать в чат-бот информацию по технике, передвижению“. Было, по-моему, прописано, что это чат-бот от СБУ», — рассказал он.

Мужчина решит отправить вражеской стороне данные о том, что видел грузовые автомобили, танки, боевые машины, пушки.

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев, а также со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Ранее айтишник из Москвы получил 13,5 года колонии за госизмену в пользу Соединенных Штатов. Мужчина незаконно владел информацией, которая относится к гостайне, и собирался слить ее агенту американской разведки.