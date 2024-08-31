Житель белгородского поселка сообщил о попадании ракеты в его дом

Источник 360.ru: ракета ВСУ ударила по дому в поселке Дубовое под Белгородом

Ракета рухнула на дом в Дубовском сельском поселении в Белгородской области. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Украинская ракета ударила по жилому дому на улице Благодатная в поселке Дубовое, расположенному в микрорайоне Пригородном Белгородского района.

Вечером 30 августа в регионе прогремело несколько взрывов. Украинские военные атаковали Белгородский район кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погибли пять мирных жителей, почти 40 человек получили травмы. Глава региона сообщил о повреждениях в Белгороде и поселке Дубовое. В последнем горели два частных дома.

Спустя некоторое время после ракетной атаки власти предупредили жителей Белгородской области об опасности БПЛА. МЧС призвало сохранять осторожность.