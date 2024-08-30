Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

Опасность атаки бесплотных летательных аппаратов объявили на всей территории Белгородской области. Об этом пресс-служба регионального МЧС сообщила в Telegram-канале.

«Будьте бдительны», — отметили в сообщении.

Вечером в Белгородской области прогремело несколько взрывов. Сработали силы противовоздушной обороны.

Очевидцы сообщили, что над одним из районов города поднялся дым.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду ликвидировали несколько воздушных целей. Из-за попадания снаряда загорелся легковой автомобиль, водитель получил смертельные травмы. Также в результате атаки ранения получили семь человек.

РЭО: 9 регионов отстают в создании инфраструктуры по обращению с отходами

VK поздравит школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

пресс-служба VK

Начало охоты за истребителями. Что значит для Украины потеря первого F-16

United States Air Force

Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа

Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Кабина истребителя IV поколения F-16. Staff Sgt. Taylor Solberg

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте