Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области

Опасность атаки бесплотных летательных аппаратов объявили на всей территории Белгородской области. Об этом пресс-служба регионального МЧС сообщила в Telegram-канале.

«Будьте бдительны», — отметили в сообщении.

Вечером в Белгородской области прогремело несколько взрывов. Сработали силы противовоздушной обороны.

Очевидцы сообщили, что над одним из районов города поднялся дым.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду ликвидировали несколько воздушных целей. Из-за попадания снаряда загорелся легковой автомобиль, водитель получил смертельные травмы. Также в результате атаки ранения получили семь человек.