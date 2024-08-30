Несколько взрывов раздалось над Белгородом

Shot: над Белгородом во время ракетной опасности прогремело несколько взрывов

В Белгородской области после объявления ракетной опасности прогремело несколько взрывов. Сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали журналистам о четырех-пяти взрывах. По их словам, над одним из районов Белгорода поднялся дым.

Режим ракетной опасности в Белгородском районе и Шебекинском городском округе действовал около 50 минут. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Из-за попадания снаряда загорелся легковой автомобиль, водитель погиб.

Глава региона добавил, что в Белгороде получили повреждения несколько коммерческих объектов, многоквартирный дом и легковой автомобиль, в поселке Дубовое загорелись два частных дома. Пострадали семь человек.

В течение дня 30 августа украинские военные атаковали дронами поселки Горьковский и Октябрьский, села Бочковка, Байцуры, Вязовое, Новое, Петровка, Дунайка. Ранения получили не менее шести человек.