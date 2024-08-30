Жертвами удара РСЗО RM-70 Vampire по Белгороду стали пять мирных жителей

Гладков: при атаке РСЗО RM-70 Vampire по Белгороду погибли пять человек

Почти 40 человек пострадали и пятеро погибли при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале , что противник применил реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

«Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — сообщил он.

По словам Гладкова, 37 мирных жителей получили ранения, среди них шестеро детей. Семерых взрослых и троих детей увезли в больницы в тяжелом состоянии.

Губернатор заявил, что украинские военные ударили по Белгороду и Белгородскому району кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire. В двух многоквартирных домах Белгорода повреждения получили кровля и окна, в одном — остекление. В двух социальных и двух коммерческих объектах повреждены фасады и стекла. Кроме того, осколками посечены девять машин.

Ранее власти сообщали об одном погибшем мужчине. Он находился в машине, в которую попал снаряд ВСУ.