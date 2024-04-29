«Жить им осталось недолго». Подпольщики вычислили группу операторов БПЛА в центре Херсона | 360°

29 апреля 2024, 18:35
«Жить им осталось недолго». Подпольщики вычислили группу операторов БПЛА в центре Херсона
Сальдо: военные России уничтожили операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра
Подразделения Вооруженных сил России уничтожили группу операторов украинских беспилотников на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Координаты военным передали в организации «Русский Херсон».
«Более того, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона. Жить им осталось недолго», — написал Сальдо.
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Губернатор рассказал, что несколько российских сторонников вступили в ряды вооруженных формирований Украины. Как отметил Сальдо, «Русский Херсон» подтвердил данные о том, что боевики прячутся в жилых домах и прикрываются мирными жителями.
Херсон, находящийся под контролем украинских войск, превратился в «город страха», а его жители стараются лишний раз не выходить на улицу. Грузинские наемники занимаются вымогательством и отбирают имущество у пророссийски настроенных граждан. Жители временно оккупированной украинскими боевиками части Херсонской области массово избавляются от домашнего скота, потому что за ним некому ухаживать.
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