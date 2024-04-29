«Жить им осталось недолго». Подпольщики вычислили группу операторов БПЛА в центре Херсона | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 18:35 «Жить им осталось недолго». Подпольщики вычислили группу операторов БПЛА в центре Херсона Сальдо: военные России уничтожили операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра Pxhere

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Подразделения Вооруженных сил России уничтожили группу операторов украинских беспилотников на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Координаты военным передали в организации «Русский Херсон».

«Более того, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона. Жить им осталось недолго», — написал Сальдо.

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Губернатор рассказал, что несколько российских сторонников вступили в ряды вооруженных формирований Украины. Как отметил Сальдо, «Русский Херсон» подтвердил данные о том, что боевики прячутся в жилых домах и прикрываются мирными жителями.

Херсон, находящийся под контролем украинских войск, превратился в «город страха», а его жители стараются лишний раз не выходить на улицу. Грузинские наемники занимаются вымогательством и отбирают имущество у пророссийски настроенных граждан. Жители временно оккупированной украинскими боевиками части Херсонской области массово избавляются от домашнего скота, потому что за ним некому ухаживать.