В России объяснили, почему Херсон превратился в город страха | 360°

Спецоперация 24 апреля 2024, 05:36 В России объяснили, почему Херсон превратился в город страха Сенатор Кастюкевич: жители Херсона стали бояться выходить на улицу РИА «Новости»

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Херсон, находящийся под контролем украинских войск, превратился в «город страха», а его жители стараются лишний раз не выходить на улицу. Об этом сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал РИА «Новости».

«Херсон сейчас — город страха и горя. Мирные жители выживают, как могут, на улицу стараются без крайней надобности не выходить», — рассказал сенатор.

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По его словам, в городе много вооруженных людей, причем всех мастей. Они пьянствуют и дебоширят, нигде за себя не платят. Кроме того, в городе участились перебои с водой, светом и газом, а также появился дефицит продуктов и лекарств.

Есть и другие опасения, так как по улицам ездят автобусы, в которые затаскивают мужчин, причем любого возраста, с целью мобилизации.

Украинские боевики ведут себя в Херсоне как оккупанты, а не защитники. Они фактически воюют с мирным населением: выгоняют жителей из домов, а сами занимают их жилье.

Сенатор добавил, что горожане ждут возвращения российской армии. По его словам, Херсон был, есть и будет русским городом.

Ранее командир подпольной организации с позывным Град рассказал, что ВСУ в Херсонской области крадут гуманитарную помощь и грабят жилые дома.