Жители оккупированной части Херсонской области устроили бойню скота | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 18:37 Жители оккупированной части Херсонской области устроили бойню скота Сальдо: на правом берегу Херсонщины селяне начали массово резать скот РИА «Новости»

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Жители временно оккупированной украинскими боевиками части Херсонской области начали массово избавляться от домашнего скота, потому что за ним некому ухаживать. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Украина убивает сельское хозяйство. Партизаны из организации „Русский Херсон“ сообщают, что селяне на оккупированном Правобережье массово режут крупный рогатый скот. Мужчин забрали на бою, а с одни с коровами женщины не сбавляются. Проще продать на мясо, на корма цены взлетели до небес» — написал он.

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Сальдо также заявил, что сейчас Украина живет исключительно благодаря финансовой подпитке со стороны западных стран.

«У киевского режима огромная радость, подачку на 60 миллиардов долларов хозяева кинули. Какое-то время еще можно протянуть, что-то украсть, отправить на убой несколько сотен тысяч граждан. Бывшая страна производит только войну, налоги не покрывают даже и трети расходов, экономики нет», — добавил глава региона.

Ранее Сальдо сообщали, что ВСУ начали готовиться к уличным боям в Херсоне.