Из-за налета БПЛА в Пулкове отменили 21 рейс, почти 50 задержали
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали уже 49 рейсов, еще 21 отменили из-за ограничения воздушного пространства утром 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В связи с закрытием воздушного пространства корректируется расписание. На 08:00 задержаны на вылет более двух часов — 49 рейсов. Отменен — 21 рейс», — подчеркнули представители воздушной гавани.
На запасные аэродромы ушло 26 рейсов, 10 из них вернулись в Пулково в период открытого неба.
В аэропорту подчеркнули, что службы готовы оперативно вернуться к обслуживанию судов после снятия ограничений.
Пассажиров призвали следить за онлайн-табло и объявлениями в терминале, использовать бот в Telegram для отслеживания статуса рейса, а также обращаться в кол-центр.
