Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 56 дронов

Средства противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью 56 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале .

«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», — написал он.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. В регионе продолжают отражать атаку дронов.

Ночью Дрозденко заявил, что силы ПВО отразили восемь БПЛА. Незадолго до полуночи он сообщил об еще одном сбитом беспилотнике.

Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в Пулкове. В итоге задержались около 10 рейсов. Пассажиры находятся в зале ожидания. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности.

Еще одна крупная атака беспилотников над Ленинградской областью случилась 23 марта. Как отметил Дрозденко, в небе над регионом уничтожили 60 БПЛА.