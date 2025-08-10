Жилой дом и авто получили повреждения из-за удара ВСУ по Запорожской области

Украинские боевики атаковали Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Васильевка», — написал он.

На Театральной улице повреждены многоквартирный дом, машины и прилегающая территория. Информации о пострадавших нет.

Губернатор призвал жителей не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Он подчеркнул, что пока сохраняется опасность повторных ударов.