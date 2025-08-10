Жилой дом и авто получили повреждения из-за удара ВСУ по Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли массированный удар по Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Фото: Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий/Telegram

Украинские боевики атаковали Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Васильевка», — написал он.

На Театральной улице повреждены многоквартирный дом, машины и прилегающая территория. Информации о пострадавших нет.

Губернатор призвал жителей не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Он подчеркнул, что пока сохраняется опасность повторных ударов.

Несколько дней назад ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Балицкий сообщил, что прогремели по меньшей мере семь взрывов. Также противник запустил дроны-разведчики.

Ранее ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС. Ситуация на атомной станции обострилась из-за атак украинских боевиков.

