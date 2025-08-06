ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли транспортный цех и типографию в окрестностях Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Взрывной волной выбило окна, однако никто из персонала станции и жителей Энергодара не пострадал, радиационный фон также в норме, объект работает в штатном режиме.

На станции выразили опасение из-за того, что украинские военные снова все чаще принялись обстреливать станцию. Такие атаки назвали недопустимыми.

Предыдущая атака произошла 2 августа. От разрыва снарядов в промзоне, прилегающей к электростанции, начался пожар. Еще одним взрывом убило водителя легкового автомобиля, проезжавшего мимо. Позже украинские военные атаковали пожарную машину, приехавшую тушить возгорание.