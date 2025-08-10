Ситуация на ЗАЭС обострилась из-за атак ВСУ
Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции обостряется на фоне почти ежедневных атак ВСУ. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности», — сказала она.
По словам Яшиной, на протяжении последней недели удары фиксируются как по промышленной зоне станции, так и по прилегающим территориям. Такая ситуация представляет прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры, добавила она.
Яшина напомнила, что в минувшую субботу в результате атаки погиб гражданский, под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия. Так, в прошлом году пострадали несколько работников станции при устранении последствий удара по подстанции «Радуга».
В июле дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части ЗАЭС. Из-за атаки пострадали семь гражданских автомобилей.