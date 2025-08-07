ВСУ обстреливают из артиллерии Каменку-Днепровскую. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, в городе прогремели по меньшей мере семь взрывов. Противник запустил дроны-разведчики, сохраняется опасность новых ударов.
Балицкий призвал жителей оставаться дома до стабилизации обстановки и сохранять спокойствие.
Накануне украинские боевики обстреляли промзону вблизи Запорожской АЭС. Взрывной волной выбило окна в транспортном цеху и здании типографии, однако никто из работников станции и простых жителей города не пострадал. На радиационный фон происшествие не повлияло.
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
