ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

ВСУ обстреливают из артиллерии Каменку-Днепровскую. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в городе прогремели по меньшей мере семь взрывов. Противник запустил дроны-разведчики, сохраняется опасность новых ударов.

Балицкий призвал жителей оставаться дома до стабилизации обстановки и сохранять спокойствие.

Накануне украинские боевики обстреляли промзону вблизи Запорожской АЭС. Взрывной волной выбило окна в транспортном цеху и здании типографии, однако никто из работников станции и простых жителей города не пострадал. На радиационный фон происшествие не повлияло.