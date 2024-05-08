Женщина погибла в селе Красная Поляна в ДНР при обстреле ВСУ | 360°

08 мая 2024, 20:42
Женщина погибла в селе Красная Поляна в ДНР при обстреле ВСУ
Пушилин заявил об одном погибшем и четырех раненных при обстрелах ВСУ
Украинские боевики за минувшие сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики и выпустили 35 артиллерийских боеприпасов, в том числе кассетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
Он уточнил, что в селе Красная Поляна Великоновоселковского района погибла в результате обстрела пожилая женщина.
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Ранения различной степени тяжести получили три жителя Горловки. В поселке Владимировка детонация снаряда травмировала мужчину.
Осколки повредили 11 жилых домов и линию электропередач, оставив без света Горловку и Красную Поляну.
В ночь на среду, 8 мая, украинские боевики нанесли ракетный удар по расположенной в Луганске нефтебазе.
Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки пострадали пять рабочих энергообъекта.
После детонации снарядов на базе начался пожар. Прибывшие на место пожарные потушили пламя только к утру. По предварительным данным, ВСУ для удара по городу использовали дальнобойные ракеты ATACMS.
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Горловка
Денис Пушилин
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