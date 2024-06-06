Взрыв дрона ранил сотрудника администрации белгородского Грайворона

Дрон упал во дворе администрации Грайворона и взрывом ранил сотрудника

Запущенный с территории Украины беспилотник упал и взорвался во дворе здания Грайвороновского городского округа. В результате детонации пострадал сотрудник учреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он пояснил, что пострадавшим стал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации округа. Коллеги отвезли мужчину в Центральную районную больницу. По предварительным данным, он получил контузию.

Гладков добавил, что взрывная волна выбила в здании администрации и котельной окна, а осколки повредили два припаркованных автомобиля. На место прибыли оперативные службы.