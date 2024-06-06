Девушка пострадала при обстреле ВСУ белгородского поселка

ВСУ повторно атаковали поселок Прилесье Краснояружского района. В результате обстрела пострадала девушка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Местная жительница с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ. Врачи оказали ей необходимую помощь», — написал он.
Пострадавшую доставили для дальнейшего лечения городскую больницу № 2 города Белгорода. В поселке осколками посекло заборы двух частных домов и один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.