Женщина и двое детей пострадали из-за атаки БПЛА под Брянском

Украинский беспилотник атаковал село Чубковичи Брянской области, в результате ранения получили женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук .

«ВСУ атаковали FPV-дронами село Чубковичи Стародубского муниципального округа», — написал он.

Врио главы региона уточнил, что пострадавших госпитализировали, им оказывается помощь в больнице.

В ночь на 6 июня над регионами уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа. В Брянской области перехватили 133 БПЛА, а в Ленинградской — 141. В связи с налетом Кронштадт закрыли на въезд и выезд.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил жителей о возможных ограничениях мобильной связи. Он также попросил горожан оставаться в домах и не выходить на улицу до отмены воздушной опасности.