Средства ПВО за ночь сбили 376 беспилотников над регионами

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 376 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты уничтожили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Также налеты отразили в Крыму, Абхазии, Московском регионе, над акваториями Азовского и Черного морей.

Массовую ночную атаку БПЛА также отбили в Ленинградской области — над регионом ликвидировали 86 беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко предупредил местных жителей, что в связи с этим возможно понижение скорости мобильного интернета. Также из-за ЧП временно перестал принимать и отправлять рейсы аэропорт Пулково.

В Севастополе ночью уничтожили два беспилотника. По словам губернатора Михаила Развожаева, их перехватили с Северной стороны.