Утром субботы, 6 июня, Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников противника. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в мессенджере «Макс».

«Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу», — написал он.

Беглов добавил, что возможны перебои в работе мобильного интернета. Об отмене воздушной опасности жителей оповестят дополнительно.

Ранее стало известно, что средства ПВО за минувшую ночь сбили 376 беспилотников в небе над российскими регионами. БПЛА сбивали в Крыму, Московской области, Абхазии и другими территориями.