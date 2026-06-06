Кронштадт закрыли на въезд и выезд

Город Кронштадт в Санкт-Петербурге утром 6 июня закрыли на въезд и выезд. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

«В связи с закрытием Кронштадта движение автобусных маршрутов временно приостановили. В связи с невозможностью проезда по Макаровской улице у Докового моста трассы автобусных маршрутов № 1Кр, 3Кр временно изменили», — указал перевозчик.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о приостановлении маршрутов № 205, 207, 175, 101Э, 101, 3Кр, 2Кр, 2Л и 1Кр.

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