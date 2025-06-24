Желтый уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области

В Липецкой области объявили воздушную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Объявлен желтый уровень „Воздушная опасность“ по Липецкой области», — подчеркнули представители ведомства.

Также в пресс-службе уточнили, что для Добринского и Усманского муниципальных районов объявлен красный уровень «Угрозы атаки БПЛА».

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Он отметил, что на места падения фрагментов БПЛА выехали сотрудники экстренных служб.

Позже появилась информация, что обломки дрона задели дом на улице Народного ополчения в Красногорске. Удар пришелся на последний этаж здания. В одной из квартир случился пожар, огонь разгорелся на площади 20 «квадратов». Из здания эвакуировали 100 человек, один из местных жителей пострадал, его госпитализировали.

Утром в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 20 украинских дронов. Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью — 14, два — над Московским регионом, а также по одному беспилотнику сбили над Брянской, Белгородской, Смоленской и Орловской областями.