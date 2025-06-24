На подлете к Москве военные сбили два вражеских беспилотника

Собянин: на подлете к Москве силы ПВО сбили два БПЛА

Над Москвой силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, на место падения обломков выехали специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях Собянин пока не привел.

В то же время представитель Росавиции Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево. По словам пресс-секретаря, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Минувшим вечером, 23 июня, с 21:00 до 22:30 силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, напомнил RT.