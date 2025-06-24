Очевидец назвал ужасным взрыв в пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске

Очевидец из Красногорска назвал ужасным взрыв после падения обломков БПЛА в доме. О происшествии он рассказал в беседе с 360.ru.

«Я удивился, как это так. Газа нет нигде, ничего. Беспилотник, наверное. Ужас», — сказал он.

Также 360.ru удалось связаться с жителями квартиры, в которой начался пожар после атаки БПЛА. По их словам, жилище полностью сгорело. Им удалось вовремя выйти, поэтому выжили.

Происшествие случилось сегодня ночью на улице Народного ополчения. Обломки БПЛА рухнули на дом. Под удар попал последний этаж здания. В одной из квартир начался пожар, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также к дому приехал глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков, сотрудники оперативных служб, ФСБ и Мособлгаза. Из здания эвакуировали 100 человек. Один из местных жителей пострадал, сейчас он в больнице.