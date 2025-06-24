Минобороны: за ночь 24 июня силы ПВО сбили 20 БПЛА над территорией России

В ночь на вторник, 24 июня, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, 14 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, два — над Московским регионом. По одному дрону — в Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о попадании беспилотника в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения. В результате загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров.

Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома.

«Пострадало два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — добавил глава региона.

Сейчас на месте работают правоохранители, экстренные службы и глава муниципалитета.

«Сделаем все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры», — указал он.