Если переданные Украине американские истребители F-16 разместят в странах Евросоюза, то они станут законными целями для России. Об этом в соцсети X сообщил американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

В таком случает страны Североатлантического альянса могут привести в действие пятую статью устава, отметил правозащитник. Она подразумевает принцип коллективной обороны: нападение на одного из членов блока расценивается как атака на всех.

«Руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти», — предположил Барака.

Политик назвал страны ЕС глупыми из-за их согласятся на размещение истребителей у себя.

О том, что Украина разместит часть истребителей F-16 за границей, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. Он решил, что так истребители не станут мишенями на украинских базах.

Ранее в Нидерландах заявили, что намерены передать украинской армии 24 таких самолета, которые боевики смогут использовать для ударов по России. Российским военным разрешили «охоту» на истребителей. За первый сбитый F-16 выдадут премию в 15 миллионов рублей.