Запад предупредили о последствиях поставок F-16 Украине

Российские военные будут сбивать истребители F-16, которые намерены передать Украине некоторые страны Запада. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Это очень серьезный вопрос. Об этом „непартнеров“ предупредили. Тем не менее они настаивают, в частности в Нидерландах, что разрешают использовать F-16 на территории России. Их будут сбивать», — пояснил он.

По словам Гаврилова, летом в Киев поступят от 45 до 60 истребителей F-16 от Дании, Норвегии и Бельгии. Нидерланды заявили, что не будут вводить запрет на использование оружия по целям на территории России.

Власти Германии в итоге могут пойти на отправку крылатых ракет большой дальности Taurus, добавил собеседник издания.

В Бельгии также информировали о том, что Брюссель планирует направить Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые из них поступят ВСУ уже в этом году.