За первый сбитый истребитель F-16 пообещали премию в 15 млн рублей

Премию в 15 миллионов рублей готова выплатить уральская компания «Форэс» за первый сбитый истребитель F-16. Об этом на полях ПМЭФ заявил в комментарии ТАСС ее гендиректор Сергей Шмотьев.

«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. <…> Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты», — отметил он.

Собеседник агентства обратил внимание, что за первый танк «Форэс» заплатила пять миллионов рублей, а за все последующие — по 500 тысяч. На сегодняшний день очередь из подбитых танков, по его словам, составляет более 20 боевых машин.

«Вознаграждение до ребят, которые сражаются, уничтожают танки, доходит», — подчеркнул Шмотьев.

Ранее в Нидерландах заявили, что намерены передать для ВСУ 24 истребителя F-16, которые, по мнению властей этой страны, Киев может использовать для ударов по России.