«Жаждем встречи». Российские «Бук-М2» подготовили для охоты на F-16

Расчеты комплексов противовоздушной обороны «Бук-М2» прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16. Об этом РИА «Новости» рассказал командир расчета ПВО «Бук-М2» с позывным Каскад.

«Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%», — сказал военный.

Он добавил, что расчеты уже полностью готовы, а бойцы легко с ними справятся и нанесут удар по вражеской авиации. Сейчас боевая машина обеспечивает защиту воздушного пространства над Крымом, где ее основными задачами являются уничтожение беспилотников и ракет, таких как HIMARS и ATACMS.

«Наша боевая машина как раз для этого и предназначена — для уничтожения целей», — подчеркнул старший оператор расчета с позывным Вихрь.

Военнослужащий расчета с позывным Термит отметил, что бойцы давно просили отправить их «поближе» к F-16.

«Жаждем этой встречи», — сказал он.

В августе Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. Однако пилотов ВСУ признали непригодными для сложных задач на этих самолетах. Генерал Джеймс Хекер предположил, что технику в основном будут использовать для противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что армия уже начала использовать американские истребители. Однако их все равно не хватает. Украинский лидер пожаловался, что ВСУ «нужен более сильный флот F-16».