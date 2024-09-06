Зеленский призвал Запад забыть о красных линиях России

«Нам необходимо иметь этот дальнобойный потенциал не только на <…> территории Украины, но и на российской территории, чтобы у России была мотивация искать мира», — сказал украинский президент в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в Германии.

Также в ФРГ Зеленский заявил, что армия Украины уже начала использовать переданные ей американские истребители. Однако их все равно не хватает. Украинский лидер пожаловался, что ВСУ «нужен более сильный флот F-16».

Еще до поездки Зеленского в Германию иностранные СМИ предполагали, что президент Украины будет просить оружие на встрече с западными покровителями.