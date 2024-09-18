Пилотов ВСУ признали непригодными для сложных задач на F-16

Генерал США Хекер: ВСУ не станут использовать F-16 в опасных операциях

Украинским летчикам не хватает опыта для решения сложных задач на западных истребителях F-16, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Его слова привел журнал Air & Space Forces Magazine .

«Для пилотов они (F-16 — прим. ред.) в новинку, поэтому их не пошлют на самые рискованные миссии», — подчеркнул Хекер.

По его словам, союзники Украины не могут достаточно быстро обучать пилотов ВСУ управлению F-16. Истребители будут использовать в основном для противовоздушной обороны, считает генерал.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен пообещал передать Украине еще несколько самолетов F-16 до конца 2024 года. Он не назвал точные даты поставок в «целях безопасности».

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее сообщил об использовании ВСУ истребителей американского производства. Президент заявил о необходимости создать «сильный флот» из воздушных судов США.