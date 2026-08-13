Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил работу

В порту Новороссийска приостановил операционную деятельность зерновой терминал КСК. Об этом в телеграм-канале сообщила группа компаний «Дело».

«Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно», — заявили в ГК.

В пресс-службе уточнили, что терминал прекращает разгрузку железнодорожного и автомобильного транспорта, погрузку зерна на морские суда и другие операции.

В ночь на 12 августа ВСУ атаковали Новороссийск, жертвой стал ребенок. Также пострадали 19 человек, 12 из них до сих пор находятся в больницах. Вечером в среду в городе восстановили водовод, поврежденный в результате атак беспилотников ВСУ.

Кроме того, из-за повреждений после ударов БПЛА временно прекратил работу завод в Орске. Восстановление займет около полугода.