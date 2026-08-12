Восьмилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ в Новороссийске

В Новороссийске во время атаки ВСУ погиб восьмилетний ребенок. Об этом в мессенджере «Макс» заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в Краснодарском крае силы противовоздушной обороны всю ночь отражали массированную атаку нескольких сотен дронов ВСУ. В Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе пострадали гражданские объекты и жилые дома. В результате ЧП есть пострадавшие и погибшие, в том числе дети.

«В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям», — написал глава региона.

Также после атаки пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Людей отправили в больницы.

Обломки беспилотников упали на 21 жилой дом, среди них есть многоквартирные. Еще фрагменты дронов задели четыре предприятия. На местах ЧП работают сотрудники оперативных и специальных служб.