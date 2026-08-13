В Новороссийске восстановили поврежденный при атаке БПЛА водовод

Поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ водовод в Новороссийске восстановили. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Глава Новороссийска Андрей Кравченко доложил, что поручение по оперативному возобновлению подачи воды выполнили в обещанные сроки. Ремонтные работы завершили вечером 12 августа», — отметили в администрации.

Днем ранее из-за повреждения водовода водоснабжение приостановили в Новороссийске. Для жителей организовали подвоз воды для технических нужд.

ВСУ нанесли удар по Новороссийску в ночь на 12 августа, погиб ребенок. Ранения получили 19 человек, из них семеро лечатся амбулаторно, а 12 все еще находятся в больницах.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело после террористической атаки украинских БПЛА на распределительный центр в Башкирии.