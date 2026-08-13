Завод в Орске остановил работу после атаки беспилотников ВСУ
Завод в Орске Оренбургской области, где произошло возгорание после беспилотной атаки, остановил работу. Его восстановление может занять до шести месяцев, сообщил глава региона Евгений Солнцев.
Он назвал ситуацию на предприятии сложной. Поражающие элементы БПЛА задели ключевую инфраструктуру, возможности восстановить которую пока нет.
«Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию», — написал губернатор.
Солнцев добавил, что уже началась перенастройка логистики, рассчитывать придется на завозное топливо.
«Из 287 работают 80% АЗС. В приоритете — спецтранспорт», — заключил он.
Минобороны утром 13 августа сообщало, что силы ПВО в течение прошлой ночи перехватили 362 беспилотника над территорией России.