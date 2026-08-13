Завод в Орске остановил работу после атаки беспилотников ВСУ

Завод в Орске Оренбургской области, где произошло возгорание после беспилотной атаки, остановил работу. Его восстановление может занять до шести месяцев, сообщил глава региона Евгений Солнцев .

Он назвал ситуацию на предприятии сложной. Поражающие элементы БПЛА задели ключевую инфраструктуру, возможности восстановить которую пока нет.

«Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию», — написал губернатор.

Солнцев добавил, что уже началась перенастройка логистики, рассчитывать придется на завозное топливо.

«Из 287 работают 80% АЗС. В приоритете — спецтранспорт», — заключил он.

Минобороны утром 13 августа сообщало, что силы ПВО в течение прошлой ночи перехватили 362 беспилотника над территорией России.