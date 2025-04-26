Зеленский заявил об ударе по Киеву ракетой с компонентами из США

По Киеву нанесли удар ракетой с компонентами, якобы произведенными американскими компаниями. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X.
«Ракета содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них были произведены американскими компаниями», — написал он.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя лидера США Стива Уиткоффа в Москве. Стороны обсудили возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной.
Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве в ночь на 24 апреля. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что экстренная помощь якобы потребовалась в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.
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