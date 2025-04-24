Зеленский уехал, посыпались дроны. Взрывы прогремели в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Из-за атаки дронами сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО по враждебным БПЛА. Находитесь в укрытиях», — заявил он.

По словам Кличко, помощь экстренных служб потребовалась в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах Киева. Воздушная тревога в городе действует с 00:36.

О ракетной опасности сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации. Украинские военные засекли пуск «Калибров» над акваторией Черного моря.

В ночь на 24 апреля взрывы прогремели также в Харьковской области и контролируемой киевским режимом части Запорожской области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев ради сорвавшихся переговорах о 30-дневном перемирии в Лондоне. На следующий день он нанесет визит в ЮАР.