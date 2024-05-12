Зеленский заявил о превращении «серой зоны» в Харьковской области в места боев | 360°

12 мая 2024, 21:10
Зеленский заявил о превращении «серой зоны» в Харьковской области в места боев
Зеленский признал приближение российских войск к Харькову
Украинские военные вступили в жестокие оборонительные бои с российской армией за населенные пункты на Харьковском направлении. Об этом в ходе своего вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский. Полное видео опубликовано в его Telegram-канале.
Он пояснил, что речь идет о селах, расположенных в непосредственной близости к границе и ранее входивших в так называемую «серую зону».
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«Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из „серой зоны“ стали зоной ведения боевых действий», — заявил Зеленский.
Политик добавил, что не менее тяжелая для ВСУ ситуация сложилась и на других участках фронта. Он пояснил, что боевые действия усилились на Донецком, Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях.
Действующая в Харьковской области группировка российских войск «Север» за выходные освободила девять населенных пунктов Харьковской области: пять в субботу и четыре в воскресенье. В результате военные продвинулись на значительное расстояние к центральному городу украинского региона.
Сложность ситуации для украинских войск на этом участке признал главком ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что военные делают все возможное, чтобы оставаться на позициях и держать оборону.
Владимир Зеленский
Военные
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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