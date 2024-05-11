Пять населенных пунктов освободили от ВСУ в Харьковской области | 360°

11 мая 2024, 13:18
Пять населенных пунктов освободили от ВСУ в Харьковской области
Борисовку, Плетеневку и еще 3 населенных пункта освободили под Харьковом
Подразделения ВС России освободили населенные Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Об успехах бойцов сообщили в пресс-службе Минобороны.
Кроме того, военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного в Харьковской области.
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За сутки противник потерял до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, подчеркнули в Минобороны.
Также ВСУ лишились боевой машины РСЗО Vampire производства, САУ Caesar, артиллерийской установки «Богдана», четырех гаубиц Д-20, гаубицы Д-30 и двух самоходных огневых установок ЗРК «Бук».
«Взяты в плен 34 украинских военнослужащих», — заключили в пресс-службе.
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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