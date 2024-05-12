Главком ВСУ назвал сложной ситуацию в Харьковской области | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 14:23 Главком ВСУ назвал сложной ситуацию в Харьковской области Сырский: ситуация в Харьковской области остается обостренной

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Положение украинских военных в Харьковской области осталось очень обостренным. Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Ситуация остается обостренной. Продолжаются бои в приграничных районах», — написал он

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Сырский отметил, что ВСУ делают все возможное, чтобы удержать свои позиции и оборонные рубежи.

«Для усиления обороны принимаем необходимые решения и меры, в том числе и кадрового характера», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее руководитель Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил, что из ряда районов региона за двое суток вывезли порядка четырех тысяч человек.

Минобороны России в воскресенье заявили, что военные в течение прошлых суток освободили четыре населенных пункта в Харьковской области. В ходе боев противник потерял более 100 человек живой силы.