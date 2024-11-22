Зеленский заявил, что ВСУ не впервые бьют дальнобойным оружием по России

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские боевики неоднократно били дальнобойными ракетами по российским городам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале .

«Мы не впервые применяем подобное вооружение. И имеем на это полное право согласно нормам международного права», — заявил он

До этого Зеленского признался, что Украине не вернуть Крым военным путем. На его слова отреагировал депутат Госдумы Михаил Шеремет, иронично отметивший, что иногда в голову украинского лидера прорываются «реалистичные мысли», но он поздно прозрел.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в применении дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по Брянской и Курской областям.