Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские боевики неоднократно били дальнобойными ракетами по российским городам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Мы не впервые применяем подобное вооружение. И имеем на это полное право согласно нормам международного права», — заявил он
До этого Зеленского признался, что Украине не вернуть Крым военным путем. На его слова отреагировал депутат Госдумы Михаил Шеремет, иронично отметивший, что иногда в голову украинского лидера прорываются «реалистичные мысли», но он поздно прозрел.
Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в применении дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по Брянской и Курской областям.
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