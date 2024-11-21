Путин обвинил Запад в использовании дальнобойного оружия против России

Украинские войска использовали для ударов по территории России западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow. Но заявленных целей запущенные снаряды не достигли. Об этом в ходе своего обращения заявил президент Владимир Путин

Глава государства напомнил, что шесть ракет ATACMS атаковали Брянскую область 19 ноября, а через два дня системы Storm Shadow ударили по Курской области.

«Силы противовоздушной обороны отразили эти атаки. Цели, которые поставил перед собой противник, не достигнуты», — заявил президент.

Путин добавил, что в ходе удара по Брянской области обломки ATACMS привели к возгоранию на территории военного объекта. Целью удара в Курской области он назвал командный пункт группировки «Север».

«В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал», — добавил Путин.

Заявление президента России стало первым подтверждением, что ВСУ впервые использовали для ударов вглубь России ракеты Storm Shadow. До этого момента об этом сообщали только ряд СМИ со ссылкой на источники.